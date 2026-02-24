Julio Cruz sulla sorpresa Frattesi dal 1': "Porterà forza, grinta e freschezza atletica"

Ospite degli studi di InterTv, l'ex attaccante Julio Cruz ha parlato così della scelta di Chivu di schierare Frattesi dal 1': "Porterà forza, grinta e freschezza atletica, ha fatto molto bene a Lecce. Il mister guarda tutti e se lo ha mandato in campo sicuramente è per il bene della squadra. La difesa è quella attesa, forse Dumfries in panchina è un'altra sorpresa".

Su Zielinski ha aggiunto: "Sta confermando di essere un grandissimo calciatore, completamente ambidestro e il gol contro la Juventus non è arrivato per caso. E' sciolto, ha fiducia e tutti i compagni si fidano di lui, si vede in campo e spero possa continuare così. Se lo merita, ha lavorato tantissimo per arrivare a questo livello".