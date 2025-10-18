Cruz convinto dall'Inter: "Si vede che si diverte. Chivu ha capito subito cosa fare"

L'Inter sbanca l'Olimpico: un gol di Bonny permette ai nerazzurri di stendere la Roma e di agganciare, almeno per una notte, la vetta della classifica. Al termine del match dagli studi di Inter TV l'ex attaccante Julio Cruz ha commentato la vittoria della squadra di Chivu.

Queste le sue parole: "Questa è un'Inter in salute, che si vede che si diverte. Lo vedi anche da come si parlano, da come reagiscono a fine partita. Una cosa bellissima da vedere anche da fuori. Inoltre c'è il risultato contro una Roma che aveva avuto una grande difesa in questo inizio di campionato".

Poi ha aggiunto sull'importanza dei tifosi e sul ruolo di Chivu: "Anche i tifosi hanno iniziato a spingere e questo è un aspetto fondamentale per i giocatori. Chivu ha capito subito bene quello che doveva fare. Inserendo freschezza: chi è entrato dalla panchina è entrato subito bene".