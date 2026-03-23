Lewandowski sul futuro: "Non è cambiato nulla, non ho ancora preso alcuna decisione"

Il futuro di Robert Lewandowski, in scadenza di contratto fra pochi mesi con il Barcellona, continua a tenere banco e arriva anche nella conferenza stampa della nazionale polacca che si sta preparando per gli spareggi per il Mondiale di questa estate. Il centravanti nelle ultime settimane è finito al centro di molte voci di mercato, con anche il Milan fortemente interessato a lui per rinforzare l’attacco, anche se la volontà del club catalano e del suo presidente Joan Laporta è molto chiara: puntare al rinnovo.

Nessuna novità sul futuro

Interrogato sul suo futuro in conferenza stampa Lewandowski non si è sbilanciato ribadendo che non è cambiato nulla rispetto ai mesi scorsi e di non aver preso alcuna decisione in merito: “Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media. Nulla è cambiato per me in termini di ciò che vorrei. Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione”.

Mondiali e futuro in Nazionale

Il classe ‘88 ha poi parlato degli obiettivi con la maglia della Polonia senza sbilanciarsi su un eventuale ritiro dalla nazionale: “Ricordo gli ultimi Mondiali con tutte le emozioni, l’adrenalina e lo stress che abbiamo provato. È stato incredibile e ora abbiamo due finali davanti a noi, sono convinto che possiamo qualificarci per questo Mondiali. - prosegue ancora Lewandowski – Qualunque cosa accada non prenderà decisioni sul mio futuro in nazionale, ma probabilmente il mio ritiro non arriverà presto. Devo pensarci un po' perché non mi sono mai trovato in questa situazione, ma quando avrò deciso e avrò capito che è il momento giusto, probabilmente dirò qualcosa. Ma per ora non ci sto pensando”.