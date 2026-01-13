TMW News Juve, con Spalletti gran cambio di passo. Scudetto, domani altra tappa

Nel corso del TMW News occhi puntati sul campionato e sulla Juventus reduce dalla grande vittoria con la Cremonese. Ne parliamo con Paolo Stringara con cui ci soffermiamo naturalmente anche sull'Inter capolista.

La Juve targata Spalletti

Ha cambiato marcia la squadra bianconera da quando il tecnico di Certaldo è arrivato a Torino. "I protagonisti sono i calciatori - ha detto - soprattutto in questo calcio fatto di duelli per avere la possibilità di portare la partita su un piano più tecnico. Però bisogna sempre guadagnarsi una seconda palla e vincere un duello fisico, passare dalla pulizia dentro il caos. Diventa poi più facile far loro provare piacere quando si tocca più palla, quando devi gestire la prestazione tua e della squadra. Noi dobbiamo fare questo step per diventare sempre squadra. Noi ora dobbiamo andare a rifare la stessa partita di oggi nella prossima del calendario, magari aggiungendo qualcosa di nuovo. Noi non dobbiamo perdere questa curiosità e questa convinzione di mettere qualità dentro alla partita".

