TMW News Roma, grande occasione persa. Como, il quarto posto è un obiettivo

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla sfida di ieri sera tra Roma e Juventus che ha regalato gol e emozioni. Un'occasione persa da parte dei giallorossi che fino a tredici minuti dal termine si trovavano avanti tre a uno e poi sono stati ripresi dai gol di Boga e Kalulu. La corsa al quarto poto dunque resta aperta, con la squadra di Gasperini che mantiene quattro punti di vantaggio sui bianconeri. C'è però il Como a tre punti, dopo che la squadra di Fabregas ha battuto 3-1 il Lecce. Focus anche sul Milan che ha conquistato la vittoria contro la Cremonese e su un sassuolo che per grandissima parte della gara con l'Atalanta è rimasto in dieci per l'espulsione di Pinamonti ma è comunque riuscito nell'impresa di vincere contro l'Atalanta.

Gasperini rianima la Roma

"Il bicchiere è mezzo pieno - ha detto il tecnico giallorosso a fine gara - mezzo vuoto solo per il gol a tempo scaduto che ci fa male, vedi sfumare due punti quasi in tasca. Il calcio è questo, i gol sono validi anche nei secondi finali. Peccato, ma il bicchiere è mezzo pieno. Con due punti in più sarebbe stato un bel passo, ma così è un buon risultato. Rammarico grande, ma prestazione superlativa. Si va avanti. Dispiace non aver vinto, però per la miseria, loro hanno esultato come una vittoria e noi dovremmo andare in depressione? Animo. Siamo avanti di quattro punti rispetto alla Juve".

Clicca sotto per guardare il TMW News