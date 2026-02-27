TMW News Verso Roma-Juve. Il nuovo Torino di D’Aversa

Nel corso del TMW News di oggi ci si proietta sia sulle coppe europee di questa settimana che sul campionato, che proporne una serie di sfide molto interessanti. oltre ad una analisi a mente fredda sulla Champions (in collegamento con noi ci sarà Luigi Garzya), spazio ai risultati di ieri in Europa League con la vittoria del Bologna sul Brann e alla clamorosa sconfitta della fiorentina (2-4) con lo Jagellonia. I viola sono ugualmente approdati agli ottavi di Conference ma dopo il 3-0 finale sono stati necesari i supplementari per la qualificazione al termine di una partita molto superficiale da parte della formazione di Vanoli.

La Juve e Spalletti

"Non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora purtroppo avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito". Queste alcune delle dichiarazioni dell'ad della Juve Comolli ribadite anche a Londra in occasione del Financial Times Business of Football Summit: “Abbiamo bisogno di continuità, dobbiamo tenere lo stesso allenatore e la stessa strategia per più tempo, perché abbiamo avuto 7-8 allenatori diversi negli ultimi anni e la squadra sta diventando unita grazie al lavoro di Spalletti: siamo sulla strada giusta, serve continuità per avere successo".

