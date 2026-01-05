Juve, Cremonese e Samp ricordano Vialli a tre anni dalla scomparsa: "Sempre con noi"
A tre anni di distanza dalla scomparsa di Gianluca Vialli la Juventus, la Cremonese e la Sampdoria hanno dedicato due post social all'ex attaccante. Il club torinese ha scritto: "Gianluca sempre con noi", con un cuore bianco e uno nero.
La Sampdoria invece ha scelto la frase: "Fᴏʀᴇᴠᴇʀ Gɪᴀɴʟᴜᴄᴀ Vɪᴀʟʟɪ".
Infine la Cremonese, che ha scritto un semplice: "Luca", aggiungendo poi un cuore grigio e uno rosso.
