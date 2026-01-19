TMW Ferrara: "Vialli ci ha trasmesso tantissimo. E alla Juve ha lasciato qualcosa di tangibile"

Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Ciro Ferrara ha parlato così dell'ex compagno, scomparso tre anni fa: "Questa sarà una serata bellissima, piacevole e divertente, di ricordo di un grandissimo amico e compagno di squadra. Luca ci ha saputo trasmettere tantissime cose, anche nei suoi momenti difficili. La prima cosa che mi viene in mente è la sua ironia, ma anche un abbraccio incontenibile che ha sigillato una vittoria epica. Prima del rigore di Jugovic ci siamo abbracciati col cuore a mille, un ricordo che porterò sempre con me. Deve essere una serata divertente, è sempre stato un trascinatore, uno che sapeva stare nel gruppo scherzando e mai permaloso, quando noi lo prendevamo in giro".

Quanto manca Vialli alla Juve di oggi?

"E' sempre presente, non c'è neanche bisogno di dirlo. Ci sono sue frasi all'interno del centro sportivo, allo stadio... e quindi ha saputo incarnare in pieno il DNA della Juventus e lo ha trasmesso ai suoi compagni, ai nuovi acquisti. Da questo punto di vista ha lasciato qualcosa di tangibile"