TMW News
Sprofondo Lazio, il Como culla sogni europei. Il mondo Juve ricorda Vialli
TUTTO mercato WEB
È un Como sfavillante quello che si vede lunedì sera all'Olimpico: la squadra di Fabregas affossa la Lazio con un secco 0-3, sbagliando anche un calcio di rigore nel primo tempo. I lariani si godono uno splendido sesto posto e continuano a cullare i sogni europei, mentre Cremonese e Verona non si fanno male nello scontro salvezza dello Zini.
Al Teatro Regio di Torino, invece, una piacevole serata in memoria di Gianluca Vialli. Hanno preso la parola, non solo per ricordare il compianto attaccante bianconero ma anche per commentare il momento attuale della squadra di Spalletti, due grandi ex come Gigi Buffon e Fabrizio Ravanelli. Tutto questo nel TMW News di oggi, qua sotto la puntata odierna:
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, Giudice Sportivo: fermati tre allenatori. Tre giornate a Cissè della Dea. Tutte le sanzioni
Pronostici
Calcio femminile