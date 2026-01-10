Juve e Inter su Muharemovic, ma Carnevali chiarisce: "Resta sicuramente almeno fino a giugno"

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della gara contro la Roma. Tra i tanti temi trattati, c'è anche la situazione dell'uomo mercato Tarik Muharemovic. Di seguito le sue parole sul difensore bosniaco nel mirino di Inter e Juventus:

"Muharemovic non uscirà sicuramente, lo terremo almeno fino a fine stagione. La nostra filosofia è semplice, puntando sui giovani e cercando di valorizzarli. Se potremo inserire qualche giovane di qualità, lo faremo".

Carnevali ha anche espresso un commento sulla stagione del Sassuolo, almeno fin qui: "Aver fatto pochi punti in queste 5 partite non è il massimo, ma fa parte del nostro campionato. A fine girone d'andata abbiamo 23 punti, la parte che ci soddisfa di più. Ci mancano giocatori importanti, ma dobbiamo essere sereni e consapevoli di quello che possiamo dare indipendentemente da chi gioca".