Sassuolo, Carnevali: "Per Muric abbiamo il diritto di riscatto e faremo le nostre valutazioni"

Lunga intervista nelle scorse ore, ai microfoni di Radio Gr1 Parlamento, per Giovanni Carnevali (per leggere l'integrale, clicca qui). L'amministratore delegato del Sassuolo nel suo intervento ha avuto modo di affrontare vari temi, connessi direttamente o non con le vicende del club del quale è divenuto oramai una sorta di uomo-immagine, oltre che il massimo dirigente.

Uno degli acquisti fatti dal Sassuolo in estate che è stato capace di imporsi in tempi tutto sommato brevi nella realtà neroverde è stato il portiere Arijanet Muric, prelevato in prestito con diritto di riscatto - a circa 10 milioni di euro - dagli inglesi dell'Ipswich Town.

Su Muric e sul suo possibile futuro ancora al Sassuolo, si è così espresso Carnevali: "È un giocatore che abbiamo preso in prestito con un diritto di riscatto, sta facendo molto bene, non è neanche tanto una sorpresa. Abbiamo un diritto di riscatto nei confronti dell'Ipswich e faremo le nostre valutazioni. Sta dimostrando un grande valore e alle condizioni giuste è un ragazzo che ha dato molto a noi, credo sia uno di quelli più promettenti e che ha dimostrato le cose migliori in questo campionato".

Anche ieri, nella vittoria per 2-1 dei neroverdi contro l'Atalanta, Muric ha infatti lasciato il suo segno. Per l'estremo difensore kosovaro voto 7, infatti, nelle pagelle di TMW di Sassuolo-Atalanta. Con il seguente giudizio a corredo: "Grande protagonista di giornata, ci mette anche la sua firma nel grande pomeriggio dei neroverdi. Non può nulla su Musah, ma è decisivo anche con l'aiuto dei legni in almeno tre occasioni per l'Atalanta".