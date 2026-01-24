TMW Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero

Youssef En-Nesyri si avvicina sempre di più alla Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il marocchino ha avuto un colloquio questa mattina con il Fenerbahce per definire il suo addio e il trasferimento alla Juve, e nelle prossime arriverà la definitiva fumata bianca per l'arrivo dell'attaccante alla corte di Luciano Spalletti.

L’accordo con tra la Juventus e il Fenerbahce è stato trovato da trempo, con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini in missione a Istanbul per chiudere l’operazione. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto: 3 milioni iniziali più 17 per l’eventuale acquisto a titolo definitivo, oltre al pagamento dell’ingaggio fino al termine della stagione.

En-Nesyri aveva ricevuto anche un paio di proposte dall’Arabia Saudita, ma la possibilità di giocare in Serie A e in Champions League ha pesato in maniera decisiva sulla sua scelta.