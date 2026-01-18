Juve ko, Ferrara: "Oggettivamente in questo momento soprattutto davanti le manca qualcosa"

"Questo è il calcio. Il Cagliari con i denti ha tenuto stretto questo risultato e portato a casa tre punti importanti". Parole di Ciro Ferrara, ex difensore bianconero presente negli studi di Dazn nel post gara dell'Unipol Domus: "La Juventus secondo me soprattutto nel primo tempo è stata meno incisiva del solito. Tutti i numeri sono importanti, possesso, tiri ma alla fine ha vinto il Cagliari. Questo dice il risultato"

"Io credo - ha continuato Ferrara - che l’obiettivo della Juventus, al di là di aver recuperato punti e fatto prestazioni convincenti, è quello di andare in Champions. Oggettivamente in questo momento soprattutto davanti le manca qualcosa, ha faticato con David e anche Openda quando è entrato. David in difficoltà quando incontra difensori strutturati, ha un altro tipo di caratteristiche e avere un altro giocatore con più fisicità potrebbe portare a cose diverse per la Juve".

E ancora: "Chi fa le coppe ha questo ciclo importante e ogni squadra ha momenti decisivi. Tutti i momenti sono decisivi nell'arco del campionato e questo per la Juve lo è ancora di più".