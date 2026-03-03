TMW Spalletti deve convincere la Juve, o viceversa? Ferrara: "Rinnovo soluzione giusta per tutti"

Il futuro di Luciano Spalletti non sembra veramente in bilico, e in casa Juventus si inizia a ragionare del rinnovo fino al 2028 del tecnico di Certaldo, in scadenza a fine stagione. Ma è Spalletti a dover convincere la Juve, o viceversa?

Questa è una domanda da risposta secca, per Ciro Ferrara. L’ex difensore, per anni in bianconero e poi anche tecnico della Juve, è infatti convinto che andare avanti con Spalletti sia l’unica soluzione sensata, per la Vecchia Signora: "Non c'è bisogno che nessuno dei due faccia questo passo, è la giusta soluzione per il prossimo anno".

Nel corso dell’intervista rilasciata a TMW a margine dell’inaugurazione del nuovo oratorio della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano, Ferrara ha anche spiegato di ritenere Roma e Juventus la squadre più accreditate per il quarto posto: “Secondo me sono quelle che hanno le maggiori possibilità, con i loro pregi e difetti. Sicuramente la Juventus, che avrà tre partite in casa nelle prossime quattro. E poi ci sono Como e Atalanta, due squadre che faranno più fatica. Tanto di cappello per quanto sta facendo Fabregas, per l'Atalanta invece il fatto di dover recuperare così tanto, forse non le basterà".