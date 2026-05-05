TMW Juve, Locatelli: "Ci servirebbe più cattiveria. Non contenti della gara con il Verona"

Alla Juventus mancano cattiveria e cattiveria. È un concetto che Luciano Spalletti ha ribadito più volte, e su cui è tornato il capitano bianconero Manuel Locatelli, ai media presenti, tra cui TMW, dopo la presentazione del documentario Stories of Strength: “Credo che ci manchi un po’ di cattiveria agonistica in certi momenti. Bisogna cercare di gol, perché le partite rimangono aperte: avere cattiveria sotto porta ci aiuta. Il mister ce l’ha detto, un pizzico di cattiveria in più ci deve essere”.

Un po’ di paura può aiutarvi?

“Come ho sempre detto, nel calcio è un concetto relativo: siamo abituati a questo tipo di pressioni. La cosa importante è che dipende tutto da noi, dobbiamo giocarci queste partite con maturità. Stiamo cercando di farlo, però ci manca quella cattiveria lì”.

Voi siete calmi comunque?

“Come ho già detto: dipende da noi. Non possiamo essere felici per la gara fatta con il Verona”.