Diffida e multa per Locatelli dopo la "simulazione". Juve, tifosi inferociti sui social

Ammonizione, diffida, e duemila euro di multa. È questa, come da regolamento, la sanzione comminata a Manuel Locatelli, capitano della Juventus, dopo il cartellino giallo rimediato per simulazione nella partita con l’Hellas Verona. Una dinamica molto dubbia, perché sin da subito è apparso abbastanza evidente che il centrocampista bianconero non volesse simulare, ma avesse semplicemente subito un contrasto, regolare, ma senza accentuarlo.

La decisone del Giudice Sportivo della Serie A, per quanto oggettivamente inevitabile - referto arbitrale alla mano - ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri. Sui social, diversi hanno contestato la multa (da prassi), citando anche il caso che ha visto protagonisti poche settimane fa Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu.

Sulla vicenda è tornato lo stesso Locatelli: “Mi sono arrabbiato, io di solito non parlo di arbitri e non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ero nervoso e per questo ho sbagliato, però non simulo: con il Var non si può simulare, non ha senso darmi quel giallo”.