Napoli, il destino di Elmas sembra segnato: non sarà riscattato dal Lipsia
Il futuro di Eljif Elmas sembra ormai indirizzato lontano dal Napoli. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione appare piuttosto definita: salvo sorprese, il centrocampista macedone è destinato a salutare al termine della stagione.
Il club partenopeo ha apprezzato le qualità del giocatore, in grado di ricoprire più ruoli tra mediana e trequarti, come riportato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Tuttavia, il costo complessivo dell’operazione - circa 17 milioni di euro oltre alla cifra già investita per il prestito dal Lipsia - è considerato troppo elevato e non rientra nei piani attuali della società.
Solo un eventuale cambio di scenario, come l’arrivo di un nuovo allenatore con idee diverse, potrebbe riaprire la questione, ma al momento si tratta di un’ipotesi marginale. La permanenza di Elmas resta dunque poco probabile, con il Napoli orientato a investire su altri profili per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione.