Pisa, Corrado: "Le ultime partite ci faranno valutare chi fin qui ha giocato poco per infortunio"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per chiarire l'importanza delle ultime gare in Serie A della squadra di Hiljemark: “Dobbiamo finire un campionato dove queste prossime tre partite serviranno proprio per misurare tutta la potenzialità di quei ragazzi che purtroppo non hanno giocato per motivi fisici. Contro l’Atalanta, alla prima giornata a Bergamo, alcuni hanno fatto una partita strepitosa e tre di questi sono stati operati nei giorni successivi. Denoon rientrerà forse a settembre, Lusuardi è stato fermo quattro-cinque mesi per incidente e Vural ha giocato queste ultime due partite dopo essere stato praticamente quattro mesi a curarsi dopo l’intervento”.

Gli infortuni hanno inciso sul percorso?

“Erano ragazzi giovani, si sarebbero dovuti comunque abituare a un campionato che non conoscevano, però noi non li abbiamo potuti neanche usare. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Vedremo la prossima stagione”.