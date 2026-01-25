Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è posto"

Quest'oggi in tribuna per la partita tra Juventus e Napoli c'è anche Paolo Ardoino, CEO di Tether che è uno degli azionisti di minoranza della società bianconera. Sul suo account X, nelle ore immediatamente antecedenti alla partita, lo stesso Ardoino ha pubblicato un post che sembra contenere una frecciatina nei confronti della proprietà della Vecchia Signora.

Sì, perché nel tweet di Ardoino ci sono venti secondi di video di un'intervista fatta di recente dal CEO di Tether. E nel passaggio tagliato e diffuso sui social, lo si sente dire: "Domenica sono molto contento che andrò a vedere la partita Juventus-Napoli tra le persone, tra il popolo juventino. Non c'è posto per noi nella tribuna della proprietà". Il messaggio è introdotto da due emoticon di zebra e da una breve frase: "Stasera Juve-Napoli".

Dallo scorso 16 ottobre, Tether è entrata ufficialmente nel Consiglio di Amministrazione della Juventus, nominando due propri consiglieri. Attualmente Tether vanta l'11,5% del totale delle azioni della Vecchia Signora.