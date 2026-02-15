Paolo Ardoino sull'episodio Kalulu-Bastoni: "Vincere conta quando il risultato è puro"
Nel dibatto attorno all'espulsione per il contatto tra Kalulu e Bastoni, all'indomani del derby d'Italia tra Inter e Juventus vinto dai nerazzurri per 3-2, è intervenuto anche il CEO di Tether e socio di minoranza della società torinese Paolo Ardoino.
L'imprenditore ha scelto di affidare ai propri account social la sua analisi sull'episodio controverso che ha caratterizzato la 25^ giornata: "Ieri ennesima ingiustizia a sfavore della Juventus: errori arbitrali e atti di discutibile livello sportivo. Vincere conta quando il risultato è puro e indiscutibile".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
