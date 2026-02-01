Ardoino prepara un nuovo assalto alla Juve: "Vorremmo aiutare, ci sono potenzialità incredibili"

Paolo Ardoino, CEO di Tether, è stato intervistato nel corso del programma Black Box di Chora Media e ha risposto, inevitabilmente, anche a delle domande sul possibile rilancio per acquistare la Juventus: "Siamo entrati col cappello in mano, ma non siamo stati ricevuti con un sorrisone, sicuramente. Noi vorremmo aiutare una squadra che ha una potenzialità incredibile.

La Juventus ha più di 200 milioni di follower in tutto il mondo. Recentemente, sono andato in Centro-Sud America ed è pieno di juventini. Sfortunatamente, il mondo del calcio in Italia è ancora legato agli anni ’90 in cui l’imprenditoria doveva avere il giornale, la squadra di calcio e, quindi, viene utilizzato come strumento politico più che come una società vera e propria.

Il 2025 è stato un anno ottimo per la nostra azienda. Abbiamo chiuso con un profitto che si aggira intorno ai 10 miliardi di dollari, stiamo chiudendo i conti in questi giorni. Siamo estremamente efficienti e questo è dovuto anche alla capitalizzazione di mercato del nostro stablecoin che, in questo momento, sta eccedendo i 186 miliardi di dollari".