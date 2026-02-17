Juve, questo fa malissimo: il Galatasaray passa ancora, Boey firma il 5-2
Di male in peggio. La Juventus incassa un altro gol a Istanbul, è Sacha Boey l’autore del 5-2 del Galatasaray, risultato pesantissimo anche in vista della partita di ritorno.
A costruire la quinta rete turca è ancora Victor Osimhen, già protagonista in quasi tutti i gol dei suoi: ruba palla, ancora, a Kelly, e offre al centrocampista belga. Botta potente, Di Gregorio non molto reattivo, gara di fatto finita.
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
