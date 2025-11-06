Juve, Spalletti adula Vlahovic per il rinnovo. Ma Simeone e la Premier fanno a gara per lui

È bastato un cambio di allenatore e un inizio stagione da bomber per cambiare lo stato di Dusan Vlahovic alla Juventus. Con 6 gol in 690 minuti e soprattutto l'approvazione del neo arrivato Luciano Spalletti in panchina, ora il centravanti serbo gode di una posizione privilegiata. E dire che in estate la dirigenza bianconera ha fatto diversi tentativi per spedirlo altrove e levarsi di dosso il peso di oltre 20 milioni di euro lordi dell'ingaggio percepito dall'ex Fiorentina, ma dopo due mesi la situazione si è ribaltata.

La strategia

Secondo il Corriere dello Sport, in edicola oggi, Spalletti sta cercando di convincere Vlahovic a riallacciare i rapporti con la società per infiocchettare un futuro che vada oltre la scadenza del contratto fino al prossimo 30 giugno. Per godere di un '9' potenzialmente qualitativo, così come di effetti commerciali importanti. Ma qualora ci fosse qualche spiraglio per ricucire i rapporti, il momento è proprio adesso.

Difficoltà e occhi indiscreti

Dipenderà molto da Vlahovic stesso, se intende restare o meno alla Juventus, ma dovrà chiarirlo alla dirigenza. Stando al quotidiano romano, la Vecchia Signora farà un tentativo, anche se le possibilità sono ridotte e le difficoltà differenti. Soprattutto per quanto concerne il pesante stipendio percepito, viste le limitazioni dei conti del club bianconero. E DV9 dovrebbe abbassare le pretese, tra ingaggio top e premio alla firma iniziali, per riuscire a firmare il nuovo accordo. Intanto in Premier League fanno a spallate per lui: Tottenham, Newcastle, Manchester United, con il Cholo Simeone e l'Atletico Madrid altrettanto con il numerino in mano.