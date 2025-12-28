Juventus, Vlahovic scalpita: il serbo punta al rientro per i playoff di Champions League
In casa Juventus si attende il ritorno di Dusan Vlahovic. Il serbo, reduce dall'intervento chirurgico in seguito al ko all'adduttore sinistro di inizio dicembre, dovrebbe metterci circa tre mesi a tornare a disposizione anche se la speranza è di impiegare meno tempo per essere nuovamente arruolabile. L'obiettivo, come riferisce Tuttosport, sarebbe recuperare per i playoff di Champions: in caso di qualificazione della Juve a tale turno europeo, le sfide di andata e ritorno sarebbero nelle ultime sue settimane di febbraio.
Sul fronte mercato, detto che Vlahovic non lascerà la Juve a gennaio - come da accordi col club - neanche per un'offerta sostanziosa, il suo agente Darko Ristic sta provando a sondare tutti i percorsi disponibili tra quelli all'altezza delle aspettative del giocatore e del suo entourage. Non tramonta però una speranza, ovvero di parlare di rinnovo con la dirigenza juventina: possibilità remota, ma non completamente tramontata.
