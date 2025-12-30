Vlahovic-Barcellona, la Juve stringe pre Frattesi. La Stampa titola: "Prove d'addio"

"Prove d'addio" titola oggi La Stampa sulla sua prima pagina sportiva lanciata in edicola oggi. Il quotidiano torinese fa riferimento alle ultime vicende di mercato che riguardano la Juventus e l'Inter, con Dusan Vlahovic e Davide Frattesi che sembrano viaggiare spediti verso un cambio di maglia: "Juve, è già mercato - aggiunge il giornale -. Contatti Vlahovic-Barcellona. Stretta con l'Inter per Frattesi e Marotta apre alla cessione. Perin torna al Genoa: idea Mandas come vice Di Gregorio".

Nel taglio basso si parla invece del Torino e della chiusura per Feder Rivas, 18enne colombiano pronto a vestirsi di granata: "Il Toro riparte dai giovani talenti: preso Rivas. L'ingaggio del terzino sinistro colombiano segna il cambio di rotta con l'arrivo di Petrachi".