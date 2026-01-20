Juve, Spalletti: "David o Openda? Prima o poi giocano entrambi. Conceicao non ha i 90'"

“C’è da chiedere la disponibilità agli avversari, di solito non la danno… Ci proverò anche domani sera, ma la vedo dura come vedo dura la partita”. Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky, scherza sull’impegno che domani vedrà la sua Juventus ospitare il Benfica di José Mourinho nella penultima giornata della prima fase di Champions League: “Anche loro si giocano moltissimo, penso ne verrà fuori una partita bella. Entrambe abbiamo bisogno di fare risultato pieno: con il calcio portoghese si ha sempre un confronto un po’ particolare, se non si è attenti e ordinati nello svolgimento della partita loro hanno questi ribaltamenti improvvisi, che ti possono mettere in difficoltà. Con lo Sporting l’abbiamo già visto”.

Che rapporto ha con Mourinho e che partita si aspetta dal Benfica?

“Fino a qualche tempo fa ci siamo anche sentiti al telefono, ci siamo sempre abbracciati e salutati a fine di ogni partita, al di là del risultato. Perché poi è giusto così, io gli riconosco grandissime qualità, è un’icona del calcio Mourinho. Quello che diventa più complicato è andare a giocare con le sue squadre, le trovi belle presenti in campo: ha calciatori molto esperti e tecnici. Fanno un po’ della loro qualità la caratteristica di squadra, che è questo sovraffollamento sulla trequarti di calciatori, e poi quando cerchi di andargliela a prendere ti schizzano fuori dietro la linea difensiva. Sarà una partita difficile, e bisognerà essere blocco squadra compatto. Saremo costretti a difenderci al limite dell’area”.

Dopo Cagliari ha detto di aver visto tante facce scure. Ha dato la scossa?

“Ma sì. È una domanda facile da porsi: c’è qualcuno che non ha fatto il suo dovere? No, tutti l’hanno fatto. Sono cose che a volte succedono, di venirti contro e di ribaltare la tua energia. Si accetta e si va a quella successiva”.

Miretti o Conceicao?

“Su Conceicao bisogna stare attenti, ha avuto questo infortunio e fargli fare 90 minuti sarebbe a rischio ricaduta, non lo vogliamo. Sarà da vedere se questo spezzone di partita lo farà subito o dopo”.

Domani può essere un’opportunità per Openda?

“Prima o dopo giocheranno entrambi (Openda e David, ndr). Per cui non vi ho detto nulla di formazione”.