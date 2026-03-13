TMW Shevchenko: "Modric dice che gli piacciono i tifosi del Milan. Leao? Atteggiamento giusto"

Il presidente della Federazione calcistica dell'Ucraina ed ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, è intervenuto in zona mista a margine del World Legends Padel Tour 2026. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire ovviamente dai rossoneri: "Allegri sta facendo un grande lavoro perché ha portato energia positiva, ha dato un assetto tecnico alla squadra e l'ha resa competitiva. A qualcuno piace, a qualcun altro no, ma ho visto Milan carico e positivo contro l'Inter nel derby".

Sull'incontro con Modric e se gli ha chiesto di rinnovare: "Ci devono pensare i dirigente del Milan. Oggi abbiamo parlato della sua esperienza qua, a Modric piacciono la piazza e i tifosi rossoneri, che sono meravigliosi. Luka è un ragazzo bravo e umile, parlano per lui qualità, atteggiamento e ruolo da leader".

Sul ruolo di Leao: "La sua posizione naturale è quella dell'esterno, ma è stato disponibile ad adattarsi da centravanti. Il suo atteggiamento è quello giusto, Rafa ha fatto vedere che è a disposizione della squadra, poi è chiaro che a volte ha fatto bene e altre meno bene. Leao ci sta provando, l'importante è che oggi il Milan gioca e fa risultati".

Sull'Italia e l'Ucraina al Mondiale passando dai playoff: "Speriamo, io faccio il tifo per l'Italia. Senza l'Italia il Mondiale non è uguale. Noi siamo in guerra da ormai oltre quattro anni, il calcio è ciò ci fa stare bene ed essere felici. Speriamo che la Nazionale ci faccia questo regalo, dobbiamo prepararci bene".