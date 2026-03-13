Juventus, oggi nuovo vertice per il rinnovo di Spalletti: sul tavolo rinforzi e zero cessioni
Tuttosport di oggi fa il punto sulla situazione contrattuale di Luciano Spalletti e sui relativi colloqui in corso con la Juventus per il rinnovo: il quotidiano torinese parla di contatti fitti, persino quotidiani, ma la giornata odierna servirà per fissare alcuni concetti chiave. Spalletti chiede garanzie di un rafforzamento vero: niente fumo negli occhi, ma sostanza in ogni reparto. E zero cessioni illustri. Oggi è previsto un nuovo summit, salvo imprevisti, prima della partenza per Udine, in calendario per domani mattina.
Si parla di un accordo fino al 2027 con opzione per il 2028
Si viaggia verso un accordo fino al 2027 con opzione per il 2028. Step by step, insomma, pure nella programmazione: l'intenzione del club bianconero è blindare l'autore della risalita e non ci sono incertezze su questo. Adesso va trovata la quadra su tutti gli aspetti contrattuali.
Possibile chiusura di carriera in bianconero per Spalletti
Spalletti è più convinto che mai: a 67 anni sa che la Juve può rappresentare l’ultima fermata, almeno a certi livelli in Italia. Per questo respingerà in ogni modo qualsiasi spia di anonimato che si dovesse accendere sui discorsi legati all’annata che verrà. Lo stipendio sarà da top: poco più di 6 milioni a stagione.
