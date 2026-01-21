Spezia, assist di Leone: avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare la Juve Stabia

Lo Spezia continua a lavorare per rinforzare il proprio centrocampo con Giuseppe Leone della Juve Stabia. Come è noto il club campano per lasciar libero il giocatore chiede il pagamento della clausola di risoluzione, pari a 500 mila euro, nonostante il calciatore sia in scadenza di contratto, mentre i liguri sembrano intenzionati a non andare oltre i 205-300 mila euro. Come riferisce però Il Secolo XIX ci sarebbe una postilla non da poco.

Il regista classe 2001 infatti avrebbe manifestato al tecnico delle Vespe Ignazio Abate l’intenzione di andare a giocare nello Spezia fin da subito senza aspettare giugno (da febbraio potrebbe firmare liberamente con un altro club). Una decisione che potrebbe spingere la Juv eStabia ad abbassare le proprie pretese con il club che sta lavorando per limare le distanze essendo Leone l’obiettivo numero uno.

Sullo sfondo resta sempre Emil Bohinen che potrebbe lasciare il Venezia con l’arrivo di Matteo Dagasso dal Pescara, ma le titubanze del norvegese hanno spinto lo Spezia a virare su un altro obiettivo. Bohinen potrebbe tornare d’attualità negli ultimi giorni di mercato qualora non si riuscisse a chiudere il gialloblù.