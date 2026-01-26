Spezia, in arrivo Bonfanti in difesa. Per Leone e Nzola bisognerà ancora attendere

Se sul fronte difensivo lo Spezia è ormai a un passo dal chiudere per l’atteso rinforzo che risponde al nome di Giovanni Bonfanti, classe 2003 proveniente dal Pisa e di proprietà dell’Atalanta che fra oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche, sugli altri fronti la dirigenza è al lavoro per sistemare gli altri reparti con due nomi che ormai da tempo accompagnano le cronache sulla formazione ligure: Giuseppe Leone in mezzo al campo e M’Bala Nzola in attacco.

Per il primo, come riporta Il Secolo XIX, la Juve Stabia continua a non mollare la presa non volendo privarsi di un talento a metà stagione che per di più riveste il ruolo di titolare in mezzo al campo, anche se il contratto in scadenza e la volontà del calciatore spingono verso l’addio e l’approdo allo Spezia. Le Vespe hanno giudicato inadeguata l’offerta da 300mila euro per il giocatore, ma non è escluso che a ridosso della chiusura del mercato possa esserci un rilancio.

Per quanto riguarda l’attaccante in uscita da Pisa bisognerà aspettare le ultime curve di gennaio con la Fiorentina che aprirebbe al prestito, con pagamento di buona parte dell’ingaggio, se non riceverà altre offerte adeguate. Un arrivo che potrebbe portare all’addio di uno fra Gianluca Lapadula, poco utilizzato da Donadoni al netto della condizione fisica, e Giuseppe Di Serio, anche se l’interesse del Palermo è stato smentito dagli stessi rosanero.