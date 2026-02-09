Juve su Schlager, Ghilardi verso il riscatto, il piano Kostic del Milan: le top news delle 13
La Juventus si muove sul mercato in vista dell’estate e resta in contatto con Xaver Schlager, centrocampista in scadenza a giugno con il Lipsia. Il classe ’97 ha ufficializzato l’addio al club tedesco e i bianconeri, già in dialogo con il suo entourage da dicembre, puntano a sfruttare il vantaggio accumulato sulla concorrenza straniera, Celtic in testa. Intanto il Manchester United ha inserito Sandro Tonali tra i primi obiettivi per la prossima stagione: la richiesta del Newcastle resta altissima, oltre i 100 milioni di sterline, sicuramente troppi per la Vecchia Signora.
In casa Milan, invece, si lavora su profili giovani. I rossoneri spingono per Andrej Kostic del Partizan Belgrado: dopo il mancato accordo di gennaio, l’idea è abbassare la valutazione a 5 milioni più bonus, contando anche sulla volontà del giocatore. Sul fronte uscite, il Milan si prepara a incassare 10 milioni dal riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa, con la salvezza rossoblù come ultima condizione da formalizzare. Chiosa di mercato sulla Roma, che è a un passo dal riscatto di Daniele Ghilardi: contro il Cagliari basterà un punto per rendere definitivo l’investimento sul difensore ex Verona.
Per quanto riguarda il campo, non preoccupa il lieve problema al ginocchio accusato ieri da Francisco Conceicao: l'esterno portoghese contro l'Inter ci sarà. Come svelato dal suo agente Davide Torchia in esclusiva a TMW, la Fiorentina da questa settimana si godrà invece finalmente in gruppo il nuovo acquisto Daniele Rugani.
