Juve-Torino, le formazioni ufficiali: Vlahovic sempre titolare, c'è Thuram. Due sorprese granata
Allo Stadium è il giorno di Juventus-Torino, derby della Mole arrivato all’episodio numero 211 in partite ufficiali. I bianconeri cercano continuità, alla terza uscita con Spalletti in panchina, mentre i granata, dopo il pareggio nel girone di ritorno dello scorso campionato, cercano il secondo risultato utile consecutivo nel derby: non accade da oltre vent’anni. Fischio d’inizio alle 18, affidato all’arbitro friulano Luca Zufferli: di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Luciano Spalletti ripropone lo stesso undici visto nell’ultima di Champions League con lo Sporting CP, con una sola variazione: Rugani al posto di Gatti al centro della difesa. In attacco c’è Vlahovic, supportato da Conceicao e Yildiz. Nessun turno di riposo, a dispetto delle previsioni, per Thuram.
Marco Baroni, che seguirà la partita dalla tribuna perché squalificato, regala un paio di sorprese: in attacco non c’è Adams al fianco del Cholito Simeone, ma Cyril Ngonge. In difesa, invece, torna confermato al posto di Tameze.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
Allenatore: Spalletti
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone
Allenatore: Baroni (in panchina Colucci)