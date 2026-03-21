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Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti
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23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.
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