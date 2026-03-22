Insigne: "Bel rapporto col Napoli, sarei tornato ma la preparazione atletica ha inciso"

Intervenuto ai microfoni di 'Dribbling' su Rai 2, Lorenzo Insigne ha parlato del suo ritorno al Pescara e non solo: "14 anni fa ho fatto una cosa straordinaria con altri miei compagni di squadra, come Verratti e Immobile ma anche altri ragazzi. Ci tenevo a venire qua a dare una mano al Pescara: dobbiamo crederci fino alla fine perché penso che al di là della classifica le potenzialità ci sono”.

Non è stato possibile ritornare al Napoli:

“Con la proprietà ho sempre un grandissimo rapporto. Anche quando ho avuto la chiamata di Manna qualche chiacchierata con il presidente l’ha fatta: pure lui è stato onesto e sincero con me, gli piaceva l’idea ed era contento del mio attaccamento alla maglia e alla città di Napoli, come io ho sempre ribadito. Penso sia stato sicuramente un fattore di preparazione atletica, sappiamo tutti che il mister Conte è un grandissimo allenatore e ci tiene tanto alla condizione fisica, e penso sia stato quello il fattore che ha inciso”.

Gattuso è un amico oltre che un CT:

“Finché gioco, la speranza è sempre quella di tornare in Nazionale. La maglia della Nazionale è una maglia importante perché tutti i ragazzi da piccoli sognano di giocare con quella maglia. Al di là del Mondiale al giugno, sarei contento e onorato di partecipare anche a queste due partite (i play-off, ndr)”.

Tanti allenatori ma un solo demiurgo, Zeman:

“Ora lo so che non è in ottime condizioni e questo dispiace. Quando sono arrivato qui l’ho sentito e la prima cosa che mi ha detto con la sua voce mitica: ‘Fammi divertire’”.