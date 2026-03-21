Juve, questo è il vero Conceicao: "È ciò che mi chiede Spalletti, vorrei far sempre così"

Al termine della sfida pareggiata dalla Juventus contro il Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Francisco Conceicao, autore dell'assist per il momentaneo vantaggio di Kenan Yildiz nel primo tempo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cos'è successo oggi?

"Abbiamo avuto le opportunità per vincere la partita. Non siamo riusciti a fare il 2-0, poi abbiamo avuto anche le chance per fare il 2-1, ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo riposarci e tornare forti, perché la strada è ancora lunga".

Soddisfatto della tua grande prestazione?

"È il mio gioco, quello che il mister mi chiede, di aiutare con le mie caratteristiche la squadra. Dobbiamo lavorare però sul fatto che non siamo riusciti a trovare il secondo gol".

Come devi preparare la gara per giocare sempre così?

"Voglio sempre fare bene, tutti i giocatori a volte non riescono ad esprimersi al meglio. Ho fatto una buona partita, ma sono più deluso per il risultato. Dobbiamo lavorare affinché il collettivo sia sempre più forte"