Consiglierebbe Pinamonti a Gattuso? Risponde Grosso: "Io sono di parte..."

L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata a Torino contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Prima da avversario allo Stadium per lei, che partita è stata?

"Le energie sono poche, le abbiamo messe tutte in questa partita strepitosa, incredibile, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa dopo una setitmana difficile. Il coraggio ci ha premiato, i ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Un briciolo di fortuna poi ti deve dare una mano, l'abbiamo cercato con la nostra determinazione".

Come mai eravate tesi nel finale, in panchina?

Eravamo arrivati fino alla fine a giocarci questa gara, i presupposti erano complicati e le difficoltà potevano essere molte, al 93' siamo gli unici al mondo che tirano due calci d'angolo consecutivi senza far passare un po' di tempo (ride, n.d.r.). Coraggio e incoscienza".

Consiglierebbe Pinamonti a Gattuso per la Nazionale?

"Per me Andrea è un giocatore forte, come ce ne sono tanti altri. Lui ha passato tutti i giorni a pensare come fare le cose migliori per migliorare la nostra Nazionale dove manchiamo da un po'. Io sono di parte, per me Andrea ha grande qualità, può ancora migliorare, determinare tanto, però è completo. Da noi sta facendo bene, non è facile in una neopromossa, siamo tutti tifosi della Nazionale e ci fidiamo delle scelte del ct. Ho sentito cosa ha detto Daniele (De Rossi, n.d.r.), cerchiamo di portare l'energia giusta".

Ha avuto coraggio anche lei nelle scelte.

"Ho preso un bel rischio, ma ho cercato di dare un'opportunità a dei ragazzi che lavorano bene e meritano. Chiedendo coraggio ho dovuto andare dietro a questa parola. Ne abbiamo avuto tanto, usando tanti giocatori offensivi, con dei rischi perché abbiamo preso subito gol e potevamo prenderne altri. Invece vedo tante cose positive, andando oltre ogni rosea aspettativa contro una squadra fortissima".