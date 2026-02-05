Juventus, Bremer: "Rigore? La regola dice questo. Chiediamo scusa ai tifosi, ma..."
Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha parlato ai microfoni di Italia 1 al termine della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Difficile parlare, la regola dice che è rigore. Io da calciatore dico di no, però l'arbitro ha fischiato. E' una decisione che cambia la partita, ma non lo possiamo cambiare. Purtroppo è andata così.
Mancata concretezza?
"Sì, è successo anche contro il Lecce e dobbiamo migliorare su questo. Abbiamo iniziato un percorso col mister, la strada è giusta anche se oggi abbiamo sbagliato e chiediamo scusa ai tifosi perché il 3-0 è troppo però bisogna ripartire subito".
Editoriale di Marco Conterio
