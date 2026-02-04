Serie A, la top 11 dopo 23 giornate: Bremer novità, dominio delle milanesi
Alcune novità nella Top 11 di Serie A, dopo 23 giornate di campionato. La doppietta di Bremer lo porta ad essere uno dei migliori della difesa per media voto di tutta la Serie A, confermati Bastoni e Dimarco, sale Spinazzola. A centrocampo esce Barella ed entra il suo compagno di squadra, Zielinski. Per il resto nessuna novità: gli altri due di centrocampo sono Modric e Rabiot, davanti c'è Lautaro Martinez, alle sue spalle Pulisic e Nico Paz
Mike Maignan (Milan) 6.48
Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.33
Gleison Bremer (Juventus) 6.63
Alessandro Bastoni (Inter) 6.40
Federico Dimarco (Inter) 6.64
Piotr Zielinski (Inter) 6.47
Luka Modric (Milan) 6.45
Adrien Rabiot (Milan) 6.59
Nico Paz (Como) 6.48
Christian Pulisic (Milan) 6.59
Lautaro Martinez (Inter) 6.45
