Serie A, i migliori 5 difensori dopo 23 giornate: Bremer balza al secondo posto
Federico Dimarco sempre più al comando nella classifica dei migliori difensori di Serie A dopo 23 giornate. Novità sul podio Bremer, dopo la doppietta al Parma, sale prepotentemente al secondo poso. Sul podio Kempf del Como, poi Bastoni dell'Inter e Spinazzola del Napoli. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
Classifica Difensori
1. Dimarco (Inter) 6.64 (21)
2. Bremer (Juventus) 6.63 (12)
3. Kempf (Como) 6.46 (14)
4. Bastoni (Inter) 6.40 (20)
5. Spinazzola (Napoli) 6.33 (18)
