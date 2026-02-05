Live TMW Juventus, Bremer: "Rigore? Lo dice il regolamento. Dobbiamo ripartire"

23:03 – Bremer, giocatore della Juventus, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

23:33 - Comincia la conferenza stampa

Le è chiara la regola del rigore?

"Il regolamento dice questo e non bisogna lamentarsi".

Cosa è mancato oggi per la vittoria?

"Abbiamo cominciato un percorso con mister Spalletti. Peccato perché era un trofeo importante per la Juve, dove era importante la concretezza".

Quanto si può imparare da una sconfitta come questa?

"Molto, anche perché serve ripartire sia domenica che ovviamente in Champions League contro il Galatasaray".

23:36 - Termina la conferenza stampa di Bremer

