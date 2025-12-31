TMW
Juventus, Cabal e Conceicao a parte: restano in forte dubbio per il Lecce
Juan Cabal e Francisco Conceicao restano in forte dubbio per la gara che vedrà impegnata la Juventus di Luciano Spalletti con il Lecce, nella prima uscita del 2026.
Il difensore e l’esterno offensivo, secondo quanto raccolto da TMW, hanno lavorato a parte anche nella sessione di allenamento odierna. Sarà difficile che il tecnico di Certaldo possa schierarli nella partita con i salentini.
Juventus-Lecce è in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 18 allo Stadium di Torino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro