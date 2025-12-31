TMW Juventus, Cabal e Conceicao a parte: restano in forte dubbio per il Lecce

Juan Cabal e Francisco Conceicao restano in forte dubbio per la gara che vedrà impegnata la Juventus di Luciano Spalletti con il Lecce, nella prima uscita del 2026.

Il difensore e l’esterno offensivo, secondo quanto raccolto da TMW, hanno lavorato a parte anche nella sessione di allenamento odierna. Sarà difficile che il tecnico di Certaldo possa schierarli nella partita con i salentini.

Juventus-Lecce è in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 18 allo Stadium di Torino.