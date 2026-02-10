Juventus, Conceiçao: "Mi vedo qui a lungo. Spalletti? Mi piace la sua fame di vittorie"

Intervista ai microfoni di SportMediaset per Francisco Conceicao, esterno classe 2002 della Juventus, pronto a tornare in campo dopo il leggero problema al ginocchio accusato nei giorni scorsi. "Sto bene - ha dichiarato il portoghese -, ho superato il problema fisico e sono pronto. In questa stagione sta mancando qualche gol ma continuando così sicuramente migliorerò".

L'ex Porto si concentra, poi, sugli obiettivi della Juventus: "Pensiamo partita per partita per stare più in alto possibile in classifica. Finalizziamo poco? Creiamo tanto e dobbiamo migliorare questo aspetto. Se non sblocchiamo subito la partita sale il nervosismo, invece segnando subito avremmo più fiducia".

Spazio, anche ad una valutazione su quanto fatto dalla Vecchia Signora dopo l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina: "Mi piace la fame di vincere, i risultati parlano per lui. Ma possiamo crescere ancora, abbiamo margini di miglioramento".

Arriva, successivamente, anche una battuta sul futuro: "Mi vedo alla Juve a lungo, per vincere titoli e fare grandi cose".

Infine, ecco un pensiero sui match contro Inter e Galatasaray: "I nerazzurri sono in un momento molto buono ma abbiamo la qualità per vincere e dimostrare che siamo grandi. Sarà dura anche in Champions ma vogliamo andare agli ottavi"