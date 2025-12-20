TMW Juventus, Cabal out dai convocati per la Roma a causa di un affaticamento muscolare

Assenza a sorpresa tra i convocati della Juventus per la partita di questa sera contro la Roma. Juan Cabal, jolly di difesa rientrato a disposizione di mister Spalletti da una manciata di partite, resta fuori per affaticamento muscolare.

Di seguito la lista dei convocati bianconeri per Juventus-Roma, diramata da Spalletti.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie,

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.

Come arriva la Juve

Luciano Spalletti per il match contro la Roma sembra orientato a confermare al 3-4-2-1: in porta ancora spazio a Di Gregorio. In difesa mancherà lo squalificato Koopmeiners e al suo posto giocherà Bremer, a completare il reparto ci saranno Kalulu e Kelly anche perché Rugani e Cabal sono alle prese con degli affaticati muscolari. A centrocampo sulla destra agirà McKennie, in mezzo toccherà a Locatelli e Thuram, a sinistra, invece, ci sarà Cambiaso. Mentre sulla trequarti ci saranno Conceicao e Yildiz che supporteranno Openda che è favorito su David.