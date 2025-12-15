Lo scopritore di Cabal: "Ho esultato con lui al gol. Come può diventare titolare nella Juve"

Sotto le luci dei riflettori per il gol-vittoria contro il Bologna ieri, Juan David Cabal è l'eroe più recente in casa Juventus che ha riportato i bianconeri ad un solo punto di distanza dalla zona Champions. Il laterale colombiano, tornato a metà novembre dall'infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dalla squadra, sta cercando di ritrovare la migliore forma possibile e ritagliarsi uno spazio importante tra le fila di Luciano Spalletti. Il suo scopritore, Juan Camilo Perez, è stato intervistato da TuttoJuve: "Non è la distanza a tenermi lontano da lui. Sono orgoglioso della partita di ieri e di come sta giocando nella Juventus. Ho esultato con lui al gol".

Se possa diventare, un giorno, titolare nella Juventus: "Sì, ma nel ruolo di difensore centrale in una difesa a quattro o in una linea a tre. Deve giocare a sinistra. Forse volendo anche come terzino, visto che può giocare in più ruoli, ma non con propensioni offensive. Lo vedo meglio nei compiti difensivi".

Invece su come abbia scoperto il talento colombiano classe 2001, più di tre anni fa sbarcato in Italia e al Verona prima del grande salto alla Juventus: "L'ho scoperto mentre facevo scouting nel 2017 e l'ho preso nel 2018, proveniva dal Club Futbol Paz di Cali. Aveva già delle buone capacità atletiche, spiccava in potenza e forza, con una buona tecnica nel piede sinistro", ricorda Perez. "Era già bravo nel gioco aereo sia in difesa che in attacco, bravo nelle situazioni difensive di uno contro uno. Ora gli auguro davvero il meglio".