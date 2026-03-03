Ufficiale C'è chi sceglie il Qatar, nonostante tutto: Michail Antonio firma per l'Al Saliya

Incredibile per la tempistica, considerando il clima di tensione in Medio Oriente e i missili che hanno colpito anche il Qatar. Eppure, in serata, l'Al Saliya, squadra di Doha, ha annunciato l'acquisto di Michail Antonio. L'attaccante giamaicano, che il 28 marzo compirà 36 anni, aveva giocato due partite con la squadra riserve del West Ham ad agosto, prima di svincolarsi.

Ricordiamo che a dicembre 2024, Antonio è stato vittima di un grave incidente automobilistico che lo ha messo in fin di vita e dalla quale dopo una lunga riabilitazione è riuscito a riprendersi, tanto che lo scorso giugno ha giocato la Gold Cup con la nazionale giamaicana.

Intervistato dalla BBC, Antonio ha dichiarato: "Ho ancora le qualità che avevo in Premier League negli ultimi 10 anni" precisando tuttavia: "Ma c'erano allenatori e club che si rifiutavano di prendermi in considerazione a causa di quello che era successo: l'incidente, l'infortunio. Alcuni proprietari erano contrari. Nel calcio, l'allenatore può volerti, ma sono soldi del proprietario".