Fiorentina travolta 3-0 dall'Udinese e in piena lotta salvezza, panchina di Vanoli non a rischio

La Fiorentina crolla al Bluenergy Stadium, battuta con un pesante e rotondo 3-0 dall'Udinese. Come riferito da Firenzeviola.it, comunque, la posizione del tecnico viola Paolo Vanoli non appare attualmente in discussione. L'allenatore è finito nel mirino della critica per alcune scelte prese per la trasferta di Udine, su tutte quella di tornare a una difesa a tre, ma la dirigenza dei gigliati non valuta in alcun modo un suo esonero.

Tra l'altro Vanoli e il suo staff avevano incassato anche i complimenti del DG viola Alessandro Ferrari nel pre-partita: "Con Paolo abbiamo trovato tante soluzioni, abbiamo lavorato tanto e il suo lavoro sta portando dei frutti. Ci siamo detti che siamo sulle montagne russe, a volte ci riesce tutto bene e a volte ci perdiamo, sennò non saremmo dove siamo oggi. Il mister però ci sta dando tutto e sta cercando soluzioni anche a questo".

Voto 4,5 per Vanoli nelle pagelle di TMW di Udinese-Fiorentina 3-0. Con la seguente motivazione, come giudizio: "La Fiorentina negli ultimi mesi aveva trovato qualche certezza in più, per la sfida di Udine decide di stravolgerne l'assetto tattico, restaurando la difesa a tre di inizio stagione. Ci sarà un motivo se così i viola perdevano tanto spesso e non vincevano mai? Forse no, ma il cambio conduce a una sonora sconfitta per 3-0".