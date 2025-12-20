Arkadiusz Milik torna finalmente tra i convocati della Juve: l'ultima volta fu 574 giorni fa

Arkadiusz Milik è pronto a riprendersi la Juve, o quantomeno a provarci. L'attaccante polacco, rientrato ormai da qualche giorno in gruppo, torna infatti a disposizione dei convocati bianconeri dopo ben 574 giorni di assenza. Un'arma in più importante per mister Spalletti, che potrà contare su di lui già dal big match di questa sera contro la Roma.

L'ultima partita di Milik con la maglia della Juventus è di 574 giorni fa. Era il 25 maggio 2024, Juventus-Monza 2-0. Era l'ultima partita di campionato della stagione 2023/24, seconda e ultima gara con Paolo Montero in panchina. Quella squadra era reduce dalla vittoria della Coppa Italia, l'ultimo trofeo conquistato dai bianconeri. Era appena stato esonerato Massimiliano Allegri dopo il movimentato post-gara della sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta.

Ma chi c'era in campo con Milik? Resistono i due portieri: partì titolare Perin, subentrò a gara in corso Pinsoglio. Nella linea di difesa a tre c'erano Danilo e Alex Sandro (oggi entrambi al Flamengo) insieme a Daniele Rugani. Subentrò a partita in corso Tiago Djalò, dalla scorsa estate al Besiktas.

Di quel centrocampo non è rimasto più nessuno: Fagioli e Nicolussi Caviglia sono alla Fiorentina, Carlos Alcaraz all'Everton. Tra i protagonisti di quel match col gol che sbloccò il match c'era Federico Chiesa, oggi al Liverpool. Timothy Weah dalla scorsa estate è all'Olympique Marsiglia, Samuel Iling-Junior gioca nel West Bromwich. Ci sono ancora invece gli attaccanti e chi subentrò al loro posto: Vlahovic fece il suo ingresso in campo al 73esimo al posto di Milik, Kenan Yildiz venne sostituito all'87esimo per far spazio a Fabio Miretti.