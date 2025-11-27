Quella serie del Milan contro la Lazio aperta da Ibrahimovic (e Cassano)

Dal campionato 2016-2017 o vincono i rossoneri del Milan, 7 volte, oppure i biancocelesti della Lazio, 2 volte. Volendo rintracciare il più recente segno X dobbiamo andare al 2015-2016 quando al triplice fischio conclusivo fu 1-1.

Attenzione, quello appena ricordato è l’unico pari negli ultimi 10 Milan-Lazio di Serie A.

Ammontano a 84 gli incontri disputati col Diavolo squadra di casa: 49 i successi dei locali (meno 1 dalle 50 fra A e B), 24 i pareggi, 11 le vittorie degli ospiti, 168-79 per i lombardi sui laziali in fatto di marcature (247 reti in totale, meno tre dalle 250 in campionato).

A colpire è però un altro dato.

Nelle ultime 10 gare al Meazza gli spettatori hanno assistito a ben 6 massime punizioni, 4 in favore dei rossoneri (3 trasformate poi in gol) e 2 per i biancocelest1 (1 diventata punto).

Concludiamo questa parentesi sul passato ricordando che i meneghini hanno aperta una serie gol arrivata a toccare 14 match, dal 2-2 del 2011-2012 con centri di Ibrahimovic e Cassano.

Situazione in classifica.

Milan a quota 25 (7V – 4X – 1P con 18GF e 9GS), di cui 13 sul proprio campo (4V – 1X – 1P con 9Gf e 6GS). OK da 11 turni. Lazio a 18 (5V – 3X – 4P con 15GF e 9GS), ma soltanto 5 in trasferta (1V – 2X – 3P con 3GF e 5GS). Viene dal successo sul Lecce.

Cosa hanno fatto le squadre degli ex Juventus, Allegri e Sarri, contro le altre big del campionato?

Per il Milan: 2-1 sul Napoli, 0-0 con la Juve, 1-0 sulla Roma, 1-0 sull’Inter (10 punti fatti su 12). Per la Lazio : 0-1 con la Roma, 1-0 sulla Juve, 0-2 con l’Inter (3 punti colti su 9 disponibili).

PS: dall’ultima trasferta al Meazza di qualche settimana fa gli Aquilotti sono tornati…

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

84 incontri disputati

49 vittorie Milan

24 pareggi

11 vittorie Lazio

168 gol fatti Milan

79 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Lazio 2-1, 8° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Lazio 1-2, 27° giornata 2024/2025