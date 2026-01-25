Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 22^ giornata di Serie A.

Come la state vivendo?

"Penso che ci sia grande voglia di scendere in campo e di provare a vincere la partita. Affrontiamo la squadra campione d'Italia, ma stiamo costruendo una bella casa e oggi abbiamo l'occasione per goderci una grande partita".

Conosci Conte: come le prepara queste partite con tante assenze?

"Penso che non ci sia bisogno una motivazione speciale, se la giocheranno consapevoli della loro forza e anche delle nostre qualità. Dovremo stare attenti, ma questa partita va oltre tutte le possibili motivazioni da trovare".

Qual è la qualità speciale di Yildiz?

"Tecnicamente ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità e fisicamente è cresciuto pareggio. Penso che questa sia una cosa speciale che ha: quest'anno sta facendo gol e assist, ha tanti margini ma ha anche già tanto presente al momento".

Cosa succede con En-Nesyri?

"La situazione è semplice, siamo andati a parlare col ragazzo e ha espresso dubbi sulla formula. Per noi è una trattativa chiusa, non vogliamo acquistare titolo definitivo e vedremo la prossima settimana se ci sono altre occasioni".