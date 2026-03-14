Hellas Verona-Genoa, i convocati di De Rossi: Baldanzi torna a disposizione, out Masini

Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra Hellas Verona e Genoa, gara in programma nel lunch match delle 12:30 di domani al Bentegodi e valida per la 29^ giornata di Serie A, il tecnico del grifone Daniele De Rossi ha reso nota la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla partita.

Il tecnico romano, che a centrocampo dovrà fare a meno dello squalificato Masini, recupera però Tommaso Baldanzi. Questa la lista completa:

Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.

Difensori: Otoa, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.

Centrocampisti: Baldanzi, Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Lafont.

Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.